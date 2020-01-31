Россияне полностью откажутся от наличных к 2035 году

Сейчас уровень использования финансово-технических услуг в стране составляет 40-50%, по прогнозам экспертов, россияне полностью перейдут на них только к 2035 году. Сообщает РБК со ссылкой на «Центр развития» НИУ ВШЭ.

В ближайшие 15 лет 96% всех платежей в России будут проводиться с помощью инновационных сервисов, уверены в Институте «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Специалисты опубликовали доклад, в котором сообщили, что страна уже находится на первом месте в Европе по распространенности мобильных платежей, уровень проникновения финтех-услуг и продуктов на сегодняшний день составляет 40-50%.

