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Компания «Фармасинтез» помогла лекарствами посольству РФ в Китае

31 января 2020

Посольству России в Китайской Народной Республике передали 100 упаковок препарата лопинавир/ритонавир, который рекомендовло министерство здравоохранения РФ для лечения коронавирусной инфекции 2019-nCoV. Об этом сообщает «Фармасинтез». 



Препарат производится на иркутском заводе группы компаний «Фармасинтез» и является комбинированным противовирусным (ВИЧ) препаратом, содержащим в одной таблетке два ингибитора протеазы, и применяется в составе антиретровирусной терапии.

Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения больных атипичной пневмонией, связанной с предыдущими коронавирусами SARS и MERS позволило выделить несколько наиболее часто использованных схем лечения с включением различных противовирусных средств: рибавирин в комбинации с лопинавиром и ритонавиром. Эта схема включена во временные методические рекомендации МЗ РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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