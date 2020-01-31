Такси «Максим» начал работу на Филиппинах

Первым городом, где появился международный сервис, стал Себу. Компания планирует первой предложить заказ разных видов транспорта в одном приложении. Сообщаю в пресс-службе компании.

На Филиппинах перевозить пассажиров могут как официальные такси с расчетом цены по таксометру, так и легковые автомобили и мотоциклы, использующие фиксированную стоимость поездки. Перевозчики сотрудничают с агрегаторами, которые предлагают оформить заказ через приложение, однако они разделены по типам транспорта. Например, в Grab можно вызвать такси и автомобили, а в Angkas — только мотоциклы. Сервиса, который объединяет различный транспорт, на Филиппинах нет.

«Максим» делает ставку на разнообразные тарифы. В одном приложении жители страны смогут заказать такси, легковые автомобили различных классов, мотоциклы, минивэны, грузоперевозки и доставку.

Себу был выбран для старта как особая экономическая зона и наиболее стабильный регион страны, где много молодежи и туристов. В городе высокий спрос на поездки. Здесь нет метро, а общественный транспорт не справляется в часы пик. Люди ищут альтернативные способы передвижения. Многие предпочитают мотоциклы, чтобы не стоять в регулярных восьмибалльных пробках.

Первые тестовые заказы в Себу уже выполнены. На данный момент есть тарифы Car и Bike, остальные будут включены, когда компания найдет достаточно партнеров на подходящих автомобилях. Сервис не взимает комиссию за свои услуги, а приложение Taxsee Driver выгодно отличается по функционалу. Например, водители могут просматривать все заказы и выполнять те, которые им наиболее выгодны в данный момент. Или фильтровать заказы по конечной точке маршрута, когда нужно приехать в определенное место. У конкурентов нет таких функций.

— Филиппины стали третьей страной Юго-Восточной Азии, где работает «Максим». В Индонезии и Малайзии сервис открылся в 2018 году и успешно развивается. Меньше чем за полтора года компания начала оказывать услуги в 24 индонезийских и 16 малайских городах. На Филиппинах похожий рынок, поэтому мы ожидаем, что «Максим» здесь тоже будет популярен, — говорит заместитель директора по международному развитию Федор Плаксин.