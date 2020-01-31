4 школы Иркутска закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

В Иркутске уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учащихся общеобразовательных учреждений в среднем составляет 10%. Исключением являются школы №№ 1, 3, 50 и 65. Здесь число заболевших около 20%, эти учреждения закрыты на карантин от 2 до 5 дней. Также на карантине находятся ряд учебных классов в 20 общеобразовательных учреждениях.

Все заболевшие учащиеся получают домашнее задание, учителя консультируют школьников через интернет.

- Кроме этого, ведется строгий контроль за состоянием здоровья учеников. При выявлении симптомов респираторного вирусного заболевания ребенка отстраняют от посещения образовательных учреждений, - уточнил начальник департамента Александр Костин.

В дошкольных учреждениях число заболевших гриппом и ОРВИ составляет 9%. На карантин закрыты две группы – по одной в детсадах № 55 и № 127.