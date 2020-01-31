Индекс промышленного производства в Иркутской области в январе-декабре 2019 году по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 98,6%. Сообщает Иркутскстат.
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Индекс промышленного производства в Иркутской области упал на 1,4%31 января 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
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