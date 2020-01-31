Цены на продовольственные товары в Иркутской области повысились на 0,8%

Из продовольственных товаров в декабре значительно подорожали огурцы свежие (на 49%), капуста белокочанная (16), яйца (6), помидоры (5), морковь, яблоки и виноград (на 3%). На 1-2% дороже стали сосиски, сардельки, кулинарные изделии из птицы, консервы мясные, йогурты, сырки творожные, молоко сгущенное, сыр, соки фруктовые. Сообщает Иркутскстат.

В тех же пределах выросли цены на водку, кофе натуральный растворимый, чай черный пакетированный, кексы, рулеты. Также на 1-2% подорожал картофель, лук, чеснок, свекла, замороженные овощи.

В то же время снизились цены на пшено (на 5%), сахар (4%), на 2% дешевле стали бананы и цитрусовые (апельсины, лимоны), кальмары, креветки мороженые.