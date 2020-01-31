В Иркутске сформирована рабочая группа по вопросу развития футбольного клуба «Зенит»

По поручению исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева министерство спорта Приангарья сформировало рабочую группу иркутского футбольного клуба «Зенит». Её возглавил исполняющий обязанности министра спорта области Илья Резник. Сообщают в пресс-службе иркутского правительства.

- Рабочей группе предстоит разработать дорожную карту по дальнейшему развитию клуба. В состав группы вошли представители клуба, Федерации футбола Иркутской области, министерства спорта, министерства экономического развития области, болельщики клуба. В ближайшее время состоится первое заседание, - отметил Илья Резник.

Свое согласие войти в рабочую группу дал член Совета Федерации Федерального Собрания РФ – представитель от Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка. Также в ее составе - генеральный директор Федерации футбола Иркутской области Вадим Вдовиченко, президент Федерации футбола области Юрий Лапин, генеральный директор ФК «Зенит» Сергей Говорухин, капитан команды Илья Кунгуров, главный тренер ФК «Зенит» Олег Яковлев, директор областной спортивной школы по футболу «Байкал» Сергей Моргунов и другие.