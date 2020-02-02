Январь в миноре, с опасением ждем февраль - ИАЦ «Альпари»

Январь для российского фондового рынка стал месяцем испытаний. Индекс МосБиржи почти не изменился, а индекс РТС с начала 2020 года потерял 1,3%. Негативные новости из Китая бьют по российским и крупнейшим международным площадкам. В стороне никому не удастся отсидеться, идет полным ходом бегство инвесторов от рисков, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»:

– На исходе января индекс МосБиржи закрывается около 3076 пунктов и 3 февраля января останется в пределах 3050 – 3105. В начале февраля индексу РТС ничто не мешает падать в сторону 1500 пунктов.

Доллар США к концу месяца реабилитировался по полной программе. Рубль к доллару наиболее крепок был 10 января (менее 61 руб. за доллар). Цель роста доллара составляет 64,00 руб. Пара евро рубль за январь выросла на 1,7%. Пока внешний фон на стороне доллара и евро. В первый рабочий день февраля единая валюта с высокой вероятностью будет торговаться в диапазоне 69,55 – 71,00 руб.