Клиенты Райффайзенбанка оплатят покупки часами Swatch

Держатели карт Mastercard Райффайзенбанка теперь могут быстро, удобно и безопасно оплачивать покупки часами швейцарского производителя Swatch. Для начала использования нужно просто привязать карту Mastercard Райффайзенбанка в приложении SwatchPAY!, доступном на iOS и Android.

Согласно последнему исследованию, проведенному Райффайзенбанком среди жителей разных городов России, расплачиваться бесконтактным способом предпочитают 56% опрошенных, из них 43% предпочитают оплату при помощи бесконтактной банковской карты, а 13% — телефон, часы или браслет.

«Клиенты Райффайзенбанка на данный момент совершают с помощью смартфонов, часов или браслетов более 16% всех операций. Возможность оплачивать покупки с помощью часов одного из самых популярных часовых брендов в мире порадует их владельцев и сделает бесконтактные платежи еще более удобными», — сказал Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.

Сервис SwatchPAY! доступен только держателям карт Mastercard. Его поддерживают шесть моделей из специальной коллекции SwatchPAY!, оснащенные модулями NFC. Подробную информацию о подключении сервиса можно найти на сайте.