Список мероприятий по селезащите в Слюдянском районе будет определен до 1 марта

Врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев встретился 2 февраля с представителями группы общественного контроля. Приоритетной стала тема селезащиты жителей и территории Слюдянского района, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Вопрос по селезащите неоднократно поднимали иркутские учёные. По их мнению, велик риск, что при отсутствии соответствующих защитных сооружений в Байкал попадут отходы БЦБК.

- Экологическая безопасность стоит на первом месте. Мы уже создали межведомственную комиссию для решения этих вопросов, подключили федеральные министерства и ведомства. Заключено соглашение о совместной работе с Сибирским отделением Российской академии наук. Активированы все силы для того, чтобы определить оптимальный вариант решения проблемы. До 1 марта будет составлен перечень мероприятий по селезащите в Слюдянском районе, - отметил врио главы региона.

Также на встрече были подняты темы рекультивации отходов БЦБК, лесной отрасли.

- Нужно провести целый комплекс мероприятий для завершения оформления территории в пространство опережающего экономического развития. Никаких опасных производств в Байкальске не будет. Считаю, что представители группы общественного контроля должны быть в курсе всех основных решений, которые будут приняты. Тем более, по проблемам экологии, - подчеркнул врио Губернатора.