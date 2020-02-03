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В Иркутске проверяют всех пассажиров, пребывающих авиарейсами из Китая, на случай выявления коронавируса

3 февраля 2020

Специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора на борту самолета провели термометрию всех пассажиров, прилетевших сегодня рейсом Санья –Иркутск. Повышение температуры не выявлено.  В настоящее время в специальных помещениях аэропорта проводится обследование всех прибывших, анализы будут готовы через пять часов.

Данные меры принимаются в соответствии с планом межведомственных мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области, который утвержден врио Губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым. Проверять будут всех пассажиров, прибывших из Китая.

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Также в настоящее время на территории региона ведётся работа межведомственной группы по координации деятельности органов и организаций, направленной на предотвращение заноса и распространения в регионе коронавирусной инфекции, проводятся противоэпидемические мероприятия. Медики Приангарья выработали алгоритм действий на случай выявления коронавирусной инфекции. Все пассажиры, прибывающие из Китая, находятся под наблюдением медработников.

Напомним, с 29 января областным минздравом проводится мониторинг заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусной инфекцией.

Кроме того, 31 января под руководством исполняющей обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой проведено совещание с руководителями аптечных и оптовых организаций Иркутской области, поставляющих в регион противовирусные лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты, с целью организации на территории региона несжимаемого запаса средств индивидуальной защиты и противовирусных препаратов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Короновирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus
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