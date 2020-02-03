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Проблемы аварийного жилья в Приангарье обсудили министр строительства и ЖКХ РФ и врио Губернатора Иркутской области

3 февраля 2020

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и врио Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обсудили приоритетные для Приангарья вопросы. На повестке дня была окончательная ликвидация последствий летнего паводка и ЧС в регионе, а также текущие вопросы, которые находятся в компетенции Министерства.   

           

- Иркутская область - это не только муниципалитеты, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации. Решение всех остальных вопросов, в том числе, работа по национальным программам, должно продвигаться своим чередом, - подчеркнул Владимир Якушев.

Стороны обсудили проблемы аварийного жилья в Иркутской области и состояние жилищного фонда в целом, работу управляющих компаний, развитие коммунального хозяйства в Приангарье. Также речь шла об аварийно-восстановительных работах в пострадавших от наводнения территориях.

- Я провел ряд совещаний со строителями, которые занимаются  возведением жилья в пострадавших от наводнения населенных пунктах. 25 организаций проявили желание строить дома в этих территориях. Мы обозначили основные в этом направлении подходы. Кроме того, до 15 августа мы должны завершить все работы, связанные с восстановлением социальной инфраструктуры, - сказал Игорь Кобзев.

Он также отметил, что в марте в Иркутской области состоится расширенное заседание коллегии министерства строительства региона, также будет обновлен состав общественного совета.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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