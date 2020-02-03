Региональный Фонд защиты прав дольщиков будет создан в Иркутской области

Региональный Фонд защиты прав дольщиков будет создан в Иркутской области. Это итог встречи Виталия Мутко, генерального директора АО «Дом.РФ» и исполняющего обязанности Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Для завершения строительства и последующей безвозмездной передачи объектов в государственную или муниципальную собственность в создаваемый фонд защиты прав дольщиков будут переданы имущество и обязательства застройщиков - банкротов. Таким образом урегулируют обязательства строителей перед покупателями квартир.

В едином реестре проблемных объектов Иркутской области сейчас находится 31 многоквартирный жилой дом, где при строительстве изначально привлекались средства граждан. Эти объекты не введены в эксплуатацию, нарушены жилищные права более тысячи людей. Принять исчерпывающие меры для завершения строительства таких домов поручил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Также на встрече шла речь об участии фонда в восстановлении территорий Иркутской области, пострадавших от наводнения, работе единой информационной системы жилищного строительства, где указан каждый возводимый объект страны, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Напомним, что АО «Дом.РФ» создано постановлением Правительства Российской Федерации для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций компании принадлежит Федеральному агентству по управлению госимуществом.