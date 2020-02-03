Деревообрабатывающее предприятие из Усть-Илимска задолжало работникам 2 млн рублей

Одно из деревообрабатывающих предприятий города Усть-Илимска Иркутской области задолжало работника 2 миллиона рублей по зарплате, сообщается 3 феврале на сайте УФССП России по региону.

По информации ведомства, организация не выплачивала зарплату 43 работникам в течение 2 месяцев.

«Судебные приставы уведомили руководителя организации о возбуждении исполнительных производств, сроках для добровольного погашения задолженности и мерах принудительного характера, которые могут быть приняты в результате игнорирования требований должностных лиц управления», – отмечается на сайте УФССП.

В настоящее время долг по зарплате выплачен в полном объеме.