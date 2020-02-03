Исследователи: Президент России Владимир Путин – самый красивый мужчина страны

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob побеседовали с жителями России на тему «Кого вы считаете самым привлекательным мужчиной страны?» и 3 февраля обнародовали результаты исследования. Лидером голосования стал президент РФ Владимир Путин.

Самым красивым его назвали 19% мужчин и 18% женщин.

Второй по красоте мужчина в стране, по мнению женщин, актер Александр Петров – он получил 4% голосов. Мужчины же отдали серебро и 2% голосов телеведущему Дмитрию Нагиеву.

Актера Данилу Козловского и политика Сергея Лаврова выбрали 3% опрошенных женщин, в результате чего мужчины заняли 3 место в рейтинге.

Остальные участники опроса, среди которых были руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, шоумен Иван Ургант, боец Хабиб Нурмагомедов и другие известные личности, набрали менее 2% голосов.

В опросе участвовали по 1 тысячи мужчин и женщин.