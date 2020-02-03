Теперь SIM-карту СберМобайл можно купить на борту воздушного судна

СберМобайл запускает продажи SIM-карт на семи авиалиниях: Аэрофлот, Россия, Якутия, Utair, Аврора, Руслайн и Royal Flight. Подключиться к оператору можно будет на 460 бортах.

Технологическим партнером и агрегатором выступила компания «Голден Сим», с которой мобильный оператор успешно и продуктивно работает и по другим проектам.

SIM-карты будут продавать бортпроводники, а зарегистрироваться абоненты смогут в приложение саморегистрации всего за несколько минут.

Целевая аудитория — все пассажиры, находящиеся на борту судна: граждане РФ, иностранные туристы или деловые люди.

Современные технологии позволяют полностью исключить роль консультанта при подключении абонента и открывают для компании нетрадиционные каналы продаж.

Руслан Гурджиян, генеральный директор Сбербанк-Телеком:

«В случае с продажами на бортах авиалиний мы присутствуем на всем пути следования потенциальных клиентов и готовы предложить выгодную связь практически в любой точке мира. Стартовая цена SIM-карты в 500 рублей. В рамках приобретённого тарифа клиент имеет возможность безлимитно пользоваться мессенджерами по всему миру (трафик не расходует базовый пакет интернета в международном роуминге), а цены на роуминг в Европе приятно порадуют наших клиентов».