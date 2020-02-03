Азиатско-Тихоокеанский Банк оказал спонсорскую помощь благовещенской студии танца «Траффик»

Ежегодно АТБ поддерживает десятки мероприятий, связанных с развитием детского творчества во всех регионах своего присутствия.

В этот раз сотрудники Банка помогли в организации юбилейного отчетного концерта известной амурской танцевальной студии «Траффик», которая отметила свое 10-летие. АТБ оказал материальную помощь для привлечения именитого хореографа И. Кононовой, которая в течение декабря проводила мастер-классы и помогала в постановке танцев для ребят студии. Большой юбилейный концерт состоялся 26 января.

Концерт «Идея рождается…» - танцевальный спектакль высокого гастрольного уровня.

- Мы рады, что стали частью этого потрясающего мероприятия. Сегодня мы увидели с какой любовью и трепетом относятся к своему делу коллектив студии и хотим сказать, что это не единственная помощь, которую мы планируем оказать «Траффику». По крайней мере в 2020 году мы уже договорились о содействии в реализации еще нескольких проектов. АТБ с удовольствием поддерживает спортивные и творческие коллективы, особенно когда речь идет о подрастающем поколении, - рассказала директор департамента АТБ по Амурской области Наталья Жарикова.

Как признаются сами участники студии, «Траффик» - то место, где кипит танцевальная жизнь. Это объединение взрослых и детей с общей целью - танцевать.

- Мы благодарны АТБ, а в частности директору департамента АТБ Наталье Жариковой за то, что коллектив Банка не остался равнодушным и помог нам организовать этот праздничный концерт. Для детей и хореографов это большое и значимое мероприятие, - поблагодарила художественный руководитель студии «Траффик» Елена Соловьева.