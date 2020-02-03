Одна карта – 14 валют: Банк «Приморье» представляет новую услугу «Мультивалютная карта»

Возможность подключить несколько счетов в разных валютах к всего лишь одной пластиковой карте, автоматический выбор валюты счёта для списания в режиме онлайн, бесплатные подключение и использование — вот только некоторые преимущества новой услуги «Мультивалютная карта» от Банка «Приморье». Подключая эту опцию, держатель карты сможет совершать по ней покупки напрямую в оригинальной валюте операции.
— Действие новой услуги «Мультивалютная карта» от Банка «Приморье» распространяется как на покупки за рубежом, так и на иностранных сайтах, — комментирует начальник Управления транзакционного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Дмитрий Цвиркун. — Так, наши клиенты могут оплачивать покупки в Таиланде картой Банка «Приморье» с подключенной услугой по счёту, открытому в батах, в Японии — по счету, открытому в иенах, а, к примеру, в Новой Зеландии — по счёту, открытому в новозеландских долларах. Таким образом, клиенту не нужно заводить несколько карт со счетами в разных валютах, платить за их обслуживание, запоминать, какую карту когда нужно использовать, держать в голове
К примеру, отправляясь в путешествие по странам Азии — Корея, Таиланд, Вьетнам
Подключить услугу «Мультивалютная карта» можно в любом офисе Банка «Приморье». Клиент при подключении выбирает, в каких валютах ему нужны дополнительные счета для проведения расчётов. На данный момент к подключению доступны 14 валют: рубли, доллары США, евро, китайские юани, корейские воны, тайские баты, вьетнамские донги, гонконгские доллары, японские иены, канадские доллары, австралийские доллары, новозеландские доллары, фунты стерлингов и швейцарские франки. Любое количество валют подключается абсолютно бесплатно.
Услугу «Мультивалютная карта» можно подключить к новым и уже действующим розничным и зарплатным дебетовым картам* Банка «Приморье». В зависимости от вида карты, ее основной счёт может быть открыт** рублях, долларах, евро или юанях. При подключении данной опции к картам сохраняются и все действующие программы лояльности:
Дополнительную информацию по услуге «Мультивалютная карта» можно узнать в
* Услуга подключается к картам любых платежных систем, кроме карт МИР (МИР Classic Debit /
** Расчеты в разных валютах применяются только для покупок (не для снятия наличных, проведения платежей).