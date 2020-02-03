Банк «Открытие» и Воронежская область подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и губернатор Воронежской области Александр Гусев подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве Воронежской области и банка «Открытие». Документ предусматривает совместную работу по реализации стратегических планов социально-экономического развития региона и решение общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.

«Мы договорились о долгосрочном взаимодействии с целью реализации стратегических планов развития Воронежской области, а также совместных проектов, направленных на повышение доступности современных банковских услуг для населения и бизнеса. Уверен, что данное соглашение будет способствовать росту уровня финансовых возможностей жителей области, крупного бизнеса и предпринимательства. Реализация сотрудничества с Воронежской областью будет развиваться по двум основным направлениям: финансовая поддержка регионального и муниципальных бюджетов и финансирование строительства новых объектов в рамках нацпроектов с использованием схемы государственно-частного партнерства», — заявил после завершения торжественной церемонии подписания соглашения президент- председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

«Государственно-частное партнерство — достаточно новая форма финансирования социальных и инфраструктурных объектов. Пока мы ей редко пользовались, однако сейчас, в условиях невысокой инфляции, она становится интересной. Когда удорожание объекта было около 40% за счет высокой инфляции, казалось странным столько переплачивать. Сейчас переплата незначительна. Нам это позволяет более эффективно оперировать имеющимися ресурсами и в конечном итоге получать больше объектов в более короткие сроки. Объекты для совместной реализации этой схемы пока не определены. Одно из основных направлений — здравоохранение, а именно в части дооснащения квартальной застройки объектами», — прокомментировал итоги встречи Александр Гусев.

Кроме того, банк «Открытие» предоставит индивидуальные условия для зарплатных клиентов — бюджетных организаций Воронежской области. Кредитная организация намерена предлагать особые привлекательные условия по обслуживанию государственных и муниципальных унитарных предприятий, выступать партнером при реализации госпрограмм поддержки предпринимательства, а также оценивать и финансировать строительство объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

Михаил Задорнов отметил, что за счет сильных конкурентных позиций «Открытие» планирует обеспечить высокую динамику развития в розничном и корпоративном бизнесе, более чем в три раза увеличить свою долю на региональном рынке до конца 2021 года и стать одним из самых быстрорастущих игроков.

По словам управляющего банком «Открытие» в Воронежской области Дмитрия Чебрякова, в 2019 году банк укрепил свои позиции на региональном рынке кредитования. Объем кредитного портфеля вырос в 2,3 раза до 6,3 млрд рублей, портфель привлеченных средств клиентов, физических и юридических лиц, достиг 4,9 млрд рублей. В настоящее время на территории Воронежской области под единым брендом «Открытие» работает 6 офисов банка. Парк банкоматов насчитывает 52 устройств, в торгово-сервисных предприятиях региона установлено более 218 POS-терминалов.

Банк «Открытие» – входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.