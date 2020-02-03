Банк «Открытие» и ГСК «Арбан» расширили перечень объектов по программе субсидирования ипотечных кредитов в рамках эскроу

Банк «Открытие» и застройщик ГСК «Арбан» расширили перечень объектов, квартиры в которых можно приобрести по льготной ипотечной ставке. К четырем домам в ЖК Scandis (NN8, 9, 10 и 11 по улице Малиновского) добавились пять домов в Арбан Smart на Краснодарской.

Все они строятся с применением счетов-эскроу и в рамках проектного финансирования, что позволило снизить на период строительства процентную ставку на 2 процентных пункта.

Минимальная ставка составляет 5,85% и применяется при сумме кредита свыше 4 млн рублей. Ставка 6% — при сумме менее 4 млн и первоначальном взносе 20% (для зарплатных клиентов и при приобретении квартиры через партнеров первоначальный взнос — от 10%). При первоначальном взносе менее 20% для остальных категорий клиентов ставка варьируется от 6,65% до 6,8%.

Особенность предложенной банком «Открытие» структуры сделки заключается в том, что застройщик может дополнительно снижать для своих покупателей процентную ставку по ипотеке за счет перераспределения скидки по проектному кредиту.

«Специальные условия по ипотеке, о которых мы договорились с ГК «Арбан», делают ипотеку доступной для красноярце и являются беспрецедентными на рынке», — отметила Наталья Потапова, управляющий банком «Открытие» в Красноярском крае.

Василий Попов, генеральный директор ГСК «Арбан»: «Мы рады, что наше сотрудничество с банком «Открытие» позволяет предложить покупателям более низкие ставки по ипотеке на проекты, строящиеся по счетам эскроу. Совместно с банком мы договорились о том, что объем денег, которые лежат на эскроу-счетах, будет влиять на понижение ипотечной ставки. Таким образом, возможность приобрести качественное жилье появится у большего числа людей».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.