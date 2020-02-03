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ПСБ — абсолютный лидер по выдаче военной ипотеки

3 февраля 2020

ПСБ предоставил участникам программы накопительно-ипотечной системы (НИС) ипотечные займы на сумму около 32 млрд рублей, став абсолютным лидером в этом сегменте.

«Разработка качественных банковских продуктов для военнослужащих — одна из важнейших задач, стоящих перед ПСБ, — отметила руководитель Центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина. — Банк реализует программы ипотечного кредитования военнослужащих с июля 2018 года, за этот период было выдано и рефинансировано порядка 18 тыс. жилищных кредитов военнослужащих. Сегодня наиболее востребована у военнослужащих наша программа рефинансирования ипотеки. Ипотечные ставки регулярно снижаются, поэтому рефинансирование действующих кредитов позволяет участникам программы НИС существенно снизить долговую нагрузку. В 2019 году банк рефинансировал более 12,7 тыс. ипотечных займов военнослужащих на сумму 22,3 млрд рублей».

По данным ФГКУ «Росвоенипотека», по итогам 2019 года доля банка в этом сегменте превысила 40%.

Действующая ставка ПСБ по военной ипотеке – 8,6 %.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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