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Россия временно остановила железнодорожное сообщение с Китаем из-за коронавируса

3 февраля 2020

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Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем, чтобы не допустить проникновения коронавируса на территорию государства, сообщается на сайте РЖД.

Нововведение вступило в силу 3 февраля в 00:00 и касается поездов № 3/4 Пекин – Москва и № 320/20-19/319 Чита – Забайкальск – Пекин.

Ранее было приостановлено движение международного пассажирского поезда № 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково, а также беспересадочной группы вагонов, следующих по маршруту Чита – Маньчжурия.

«Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат», – отмечается в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Короновирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus
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Россия временно остановила железнодорожное сообщение с Китаем из-за коронавируса
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