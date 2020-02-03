Россия временно остановила железнодорожное сообщение с Китаем из-за коронавируса

Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем, чтобы не допустить проникновения коронавируса на территорию государства, сообщается на сайте РЖД.

Нововведение вступило в силу 3 февраля в 00:00 и касается поездов № 3/4 Пекин – Москва и № 320/20-19/319 Чита – Забайкальск – Пекин.

Ранее было приостановлено движение международного пассажирского поезда № 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково, а также беспересадочной группы вагонов, следующих по маршруту Чита – Маньчжурия.

«Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат», – отмечается в сообщении.