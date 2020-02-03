Популярность Австрии среди российских туристов выросла в три раза - Райффайзенбанк

Райффайзенбанк и Austria.info проанализировали динамику интереса россиян к Австрии и австрийским Альпам как туристическому маршруту, а также транзакционную активность клиентов банка в этой стране. Выяснилось, что каждый четвертый опрошенный путешественник намерен посетить Австрию до 2022 года — это в три раза больше, чем число тех, кто уже там побывал.

Согласно данным опроса Austria.info, туристы, выбирающие Австрию, предпочитают продолжительные поездки длиной более пяти дней. «Русским путешественникам в Австрии нравятся открыточные виды, природа, а также гастрономический и культурный туризм. Причем те, кто совершает поездки в Австрию не первый раз, особенно ценят культурные традиции, зимние виды спорта и общение», — отмечает Геральд Бём, Директор Австрийского Представительство по туризму austria.info в России.

Искусство важнее хлеба

60% самых крупных трат клиентов Райффайзенбанка в Австрии в 2019 году составили отели, 20% пришлось на частные клиники, а 10% — на бутики. 5% крупных покупок в Австрии россияне совершали в мебельных магазинах, а еще 5% заняли авиаперелеты. При этом из традиционных культурных атрибутов страны первенство — за музеями: Альбертину клиенты Райффайзенбанка посещали в два раза чаще, чем кафе, которые специализируются на тортах «Захер»Основой для анализа трат клиентов на торты «Захер» стала транзакционная активность в самых популярных кафе Вены — Café Sacher, Café Demel, Café Diglas и Сafé Central..

На снежных склонах и в кемпингах

Любовь к австрийской природе, которую отмечают в исследовании Austria.info, подтверждают траты клиентов Райффайзенбанка на кемпинги — они уступают в частоте посещениям Альбертины, но в два раза опережают интерес к оперным театрам. При этом первое место в тратах российских туристов на развлечения в Австрии, безусловно, занимают снежные склоны. Их клиенты Райффайзенбанка посещали в три раза чаще, чем Альбертину.

«Путешествия — неотъемлемая часть жизни современного человека, и Австрия, безусловно, является одной из самых привлекательных европейских стран. Для того, чтобы путешествовать было еще выгоднее, мы предлагаем нашим клиентам мили за любые покупки, совершенные по кредитным картам Austrian Airlines и Austrian Airlines Black Edition», — сказал Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка.

Подробности о кредитной карте Austrian Airlines доступны на сайте банка.