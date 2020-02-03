Россиянам приходится платить наличными на рынках и в такси

Большинство россиян хотели оплачивать товары и услуги безналичными способом, но вынуждены использовать наличные из-за поломок или отсутствия терминалов в торговых точках. Чаще всего россиянам приходится расплачиваться наличными на рынках, в транспорте или такси. При этом две трети опрошенных предпочитают безналичный способ не только для оплаты покупок, но и для переводов друзьям и родным.

Как россияне оплачивают покупки

Большинство россиян — 76,5% — предпочитают оплачивать товары и услуги безналичным способом. Чаще всего такой способ выбирают в Москве и Санкт-Петербурге — такой ответ дали 81,5% и 78,5% опрошенных соответственно. В городах с населением 100–700 тыс. человек так отвечали примерно 72% респондентов.

Среди тех, кто пользуется безналичными способами оплаты, 90,7% применяют карты, 30% расплачиваются смартфоном и только 2,6% иногда пользуются для оплаты часами.

Безналичный способ в России используют и для небольших переводов семье и друзьям — так ответили 82,3% опрошенных. Наименее популярен этот способ в городах с населением 100–300 тыс. человек — им пользуются 77,5% жителей, а 10,5% передают деньги лично.

«Популярность безналичной оплаты в России заметно выросла в последние годы. Удобство и скорость — главные преимущества этого способа. В 2019 году появилась Система быстрых платежей, которая позволила перевести в онлайн еще одну статью расходов россиян — небольшие переводы между родственниками, друзьями и коллегами. В Райффайзенбанке с июля 2019 года количество переводов через СБП выросло более чем в два раза, при этом средний чек снижается, так как инструмент используют для повседневных расходов», — отметил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.

За что платят наличными

Однако полностью от наличных отказаться не смог никто. Наряду с картами и смартфонами, россияне продолжают расплачиваться кэшем. Основной причиной опрошенные назвали проблемы с терминалами оплаты — их либо нет, либо случилась поломка. На этот случай многие предпочитают иметь с собой небольшую сумму наличных денег. Около 3% респондентов признались, что боятся обмана или технических проблем с безналичными платежами, поэтому пользуются наличными.

Чаще всего платить наличными россиянам приходится на рынках, в транспорте или такси, а также в магазинах у дома. В Москве чаще приходится использовать наличные в кафе и ресторанах (так ответили 51% опрошенных). В городах с населением 100–300 тыс. человек значительно чаще за наличные покупают лекарства (45,5% опрошенных). Реже всего этот способ оплаты используют при покупке электроники, товаров для ремонта и книг.

Обычно платеж наличными не превышает 1000 рублей — так ответили почти 74% респондентов. Самая распространенная сумма — менее 300 рублей (30,6%). Относительно крупные платежи — на сумму более 2000 рублей — чаще всего совершают в Москве (13,5%), а реже всего в городах с населением в 300–700 тыс. человек (8,5%).

В опросе приняли участие около 1000 человек старше 18 лет, проживающие в больших и малых российских городах. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск и Екатеринбург.