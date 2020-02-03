2019 год стал рекордным для Солид Банка по числу операций с инвестиционными монетами из золота

Золото по-прежнему остается тихой гаванью вложения капитала, не зависимо от треволнений в мировой и локальной экономике. Доказательством этого является востребованность золотых инвестиционных монет.

Инвестиционные монеты из драгоценных металлов являются наиболее простым и удобным инструментом для вложения капитала в физическое золото. Их цена максимально приближена к цене металла — в отличие от старинных или памятных монет, стоимость которых больше зависит от их коллекционной «редкости». Самыми популярными и ликвидными инвестиционными монетами в России являются золотые монеты Георгий Победоносец. Они выпускаются Центробанком РФ и чеканятся на государственных монетных дворах ММД/СПМД. Это самые массовые по тиражу монеты номиналом 50 рублей. Они изготавливаются из инвестиционного золота. Это значит, что их производят из драгметалла очень высокой пробы — от 999, что означает высокое содержание чистого золота в такой монете.

2019 г. стал рекордным для Солид Банка по числу операций с инвестиционными монетами из золота. Общее число монет, с которыми были произведены сделки купли-продажи, достигло 18145 шт., что эквивалентно приблизительно 141 кг драгоценного металла.

Монеты из серебра не менее востребованы – их оборот в Солид Банке за 2019 г. составил более 25 000 шт., что эквивалентно 750 кг серебра.

Солид Банк по праву занимает лидирующие позиции по операциям с драгоценными металлами и входит в тройку лидеров по данному направлению среди региональных банков России. Доля Солид Банка в сделках с драгоценными металлами, в том числе и с инвестиционными монетами из золота и серебра достигает 8% от общероссийских показателей в данном направлении деятельности.

«Неугасающий интерес к инвестиционным монетам связан со стабильным ростом котировок драгоценных металлов, – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов. – Так, например, продажная стоимость инвестиционного хита – золотой монеты «Георгий Победоносец» в 2006 г. составляла 4700 руб., а сейчас Солид Банк покупает ее по 25 200 руб., то есть за 14 лет выросла более, чем 5 раз! Если говорить о более краткосрочных интервалах, то в начале 2020 года золотой «Георгий» оценивался в 21 000, а сейчас, по прошествии всего лишь месяца, как я уже говорил, стоит 25200 руб. Доходность в 20%! Пожалуй, ни один инвестиционный инструмент на сегодняшний момент не может сравниться с вложением в драгметаллы по уровню доходности и надежности».

Такой рост котировок вполне закономерен, т.к. в условиях нестабильности национальных валют, в том числе и доллара США, золото во все времена было и остается защитным инструментом для сбережений. Золото – единственная «твердая» и международная валюта, над которой не властны никакие перемены. Ни напряженность в отношениях мировых держав, ни военные конфликты, ни волатильность котировок фьючерсов на нефть не могут «уронить» желтый металл в цене, и даже наоборот, чем неспокойней в мире, тем дороже золото. Стоимость унции все время растет, меняется только темп увеличения стоимости. Сейчас, впервые за 6 лет, золотая унция стоит 1600 USD, и по прогнозам трейдеров и аналитиков это не предел, ожидаемый рост котировок к концу 2020 г. – до 1800 USD.

Солид Банк предоставляет весь спектр услуг по операциям с драгоценными металлами. Частные клиенты могут вложиться в золото как в форме ОМС (обезличенного металлического счета), так и в форме приобретения «физического» золота в в иде инвестиционных монет.

«Мы планируем расширить ассортимент инвестиционных монет, – комментирует заместитель начальника Департамента драгоценных металлов АО «Солид Банк» Дмитрий Сергеев, – поскольку интерес частных инвесторов растет, растут их аппетиты. На фоне снижающейся доходности депозитов физических лиц, ставки по которым скоро, видимо, станут ниже уровня инфляции, растет привлекательность драгоценных металлов как инвестиционного инструмента. И это вполне логично и правильно, ведь доходности, какую показывают вложения в драгметаллы, нет альтернативы, по крайней мере, легальной и защищенной. Различные небанковские организации, вероятно, и обещают клиентам космические проценты, но гарантии, что инвесторы не потеряют накопленное многолетним трудом, нет никакой. Мы с вами уже не раз были свидетелями различных трагичных сценариев обмана. А золото… Золото – это надежность, доказанная веками, и даже тысячелетиями!»