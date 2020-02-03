Возраст имеет значение: как малый бизнес берет кредиты

Кредитный портфель в сегменте малого и микро бизнеса в Райффайзенбанке вырос на 25% за 2019 год. Банк решил проанализировать1 объемы и частоту кредитов в сегменте и выяснил, какие факторы на них могут влиять.

Когда малому бизнесу нужны кредиты?

Согласно опросам, проведенным банком, потребность в кредитовании есть у трети всех клиентов. При этом по своей специфике на начальном этапе малому и микро бизнесу наиболее интересно расчетно-кассовое обслуживание, а за кредитами компании обращаются позже, когда возникает необходимость роста.

Какие компании берут самые большие кредиты?

Размер кредита меняется в зависимости от возраста компании (сравнивались медианные значения). Наименьшие суммы берут в кредит компании возрастом один-два года. К пяти годам кредитный лимит утраивается, а к 8 годам увеличивается в 5 раз и достигает своего первого пикового значения в почти 8 млн руб. Затем размер кредита немного снижается, но ближе к «совершеннолетию» начинает резко расти, к 17 годам он увеличивается еще в 1,7 раз и достигает своего максимального значения2. При этом корреляции между размером годового оборота компании и ее возрастом нет.

На размер кредитного лимита влияет специфика отрасли3, в которой работает компания. Самые большие кредитные лимиты отмечены у компаний, занимающихся недвижимостью. Средний размер кредита у них составил 16,8 млн руб. Второе и третье место занимают деятельность в области отдыха и развлечений (15,5 млн руб.) и энергетика (14,9 млн руб.). За ними следуют здравоохранение и электроника со средними кредитными лимитами 13,8 и 13,6 млн руб. соответственно.

Исследование выявило также корреляцию между размером кредита и возрастом учредителя4 компании. Чем старше предприниматель, тем выше размер кредита (сравнивались медианные значения), и наоборот. Самые большие кредиты берут предприниматели пенсионного возраста.

Кто чаще берет кредиты?

Логично, что чем старше компания, тем больше кредитов она успевает взять за свою жизнь. Поэтому в исследовании банк выделил отрасли3, 5, в которых частота кредитов отличается в большую сторону. Такими отраслями стали добыча полезных ископаемых, строительные материалы, энергетика, пищевая промышленность и производство оборудования.

«Рост темпов кредитования малого и микро бизнеса в нашем банке мы связываем в первую очередь с автоматизацией и упрощением процесса кредитования, а также ростом количества кредитов, привлеченных с использованием онлайн-каналов, — с 10 до 85% за десять месяцев 2019 года. В связи со снижением процентных ставок последние несколько лет доступность кредитов для малого бизнеса повысилась», — пояснил Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка.

1 В исследовании использовались данные за 2017-2019 гг.

2 Компаний, зарегистрированных более 17 лет назад, в портфеле Райффайзенбанка существенно меньше, чем всех остальных, поэтому в анализе они не учитывались.

3 При анализе учитывались только те отрасли, из которых более 10 клиентов взяли кредиты.

4 Анализ основан на возрасте учредителя компании, при условии, что банк располагает этой информацией. Если такой информации об учредителе нет, компания не включалась в анализ.

5 Рассматривались компании, ставшие клиентами банка до 1 января 2017 года.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» за 9 месяцев 2019 года, Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов для частных лиц.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,4 млн клиентов более чем в 2 100 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.