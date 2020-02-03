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Четырех пассажиров, прилетевших сегодня из Пекина в Иркутск, госпитализировали с подозрением на коронавирус

3 февраля 2020

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Четырех пассажиров, прибывших сегодня в Иркутск рейсом из Пекина, отправили в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«У них повышенная температура. Это выяснилось при проведении термометрии, которую специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора осуществляют на борту самолета», – отмечается в сообщении.

В пресс-службе регправительства «Сибирскому информационному агентству» не смогли уточнить национальную принадлежность госпитализированных пассажиров. В пресс-службе минздрава информацию уточняют.

По сведениям властей, предварительный диагноз заболевших – ОРВИ. Граждане, контактировавшие с больными, также отправлены в медицинские организации для осмотра. Каждый будет проверен на коронавирус.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Короновирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus
Четырех пассажиров, прилетевших сегодня из Пекина в Иркутск, госпитализировали с подозрением на коронавирус
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