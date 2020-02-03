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Иркутская область получила дополнительные средства на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги»

3 февраля 2020

Власти Иркутской области 3 февраля сообщили, что регион получил дополнительные средства на реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

450 миллионов рублей выделено на реконструкцию путепровода по улице Джамбула в Иркутске.

Кроме того, ежегодно в период с 2020 по 2022 год по 120 миллионов рублей будет выделяться на внедрение интеллектуальной транспортной системы для автоматизации процессов управления дорожным движением.

Справка: Проект «Безопасные и качественные дороги» – долгосрочный федеральный приоритетный проект по реализации программ приведения в нормативное состояние автомобильных дорог и развития дорожной сети крупнейших городских агломераций.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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