Восстановить съемку кинолетописи Восточной Сибири планируют в Иркутской области

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» Клим Лаврентьев обсудили продолжение производства кинолетописи Восточной Сибири, сообщается на сайте регправительства.

«Иркутская область – единственная, где сохранились студия и старые кадры, есть филиал ВГИКа, который готовит профессионалов, работают 10 независимых киностудий. Если мы всё это задействуем и создадим проект, то на его реализацию пойдут федеральные деньги», – приводятся в сообщении слова Лаврентьева.

Поручение о возобновлении съемки документального кино дал глава России Владимир Путин.

По информации на сайте правительства, в советское время кинолетопись снимали по всей стране, в течение каждого месяца выходило 50 киножурналов, состоящих из 250 сюжетов. Восточно-Сибирская студия кинохроники снимала репортажи в Иркутской и Читинской областях, республиках Бурятия, Тыва, Хакасия, Саха (Якутия) и Красноярском крае.