Грант в 32 млн рублей получили ученые ИГУ на расшифровку информации из космоса

Минобрнауки России выделил грант в размере 32 миллионов рублей ученым Иркутского госуниверситета (ИГУ) на реализацию проекта по расшифровке информации, которую на Землю из дальнего космоса несут сверхвысокие энергии, сообщает 3 февраля пресс-служба вуза.

Деньги будут направлены на создание передовой лаборатории, которая строится в НИИ прикладной физики ИГУ.

По информации в сообщении, ученые вуза уверены, что информация, поступающая из дальнего космоса, поможет понять историю возникновения Вселенной, ее развитие и современное состояние, сделать прогноз на будущее.

Как сообщили «Сибирскому информационному агентству» в пресс-службе ИГУ, это только первый транш, рассчитанный на 2020 год. Если проект будет успешно развиваться, его финансирование продлят.