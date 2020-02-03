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Грант в 32 млн рублей получили ученые ИГУ на расшифровку информации из космоса

3 февраля 2020

Минобрнауки России выделил грант в размере 32 миллионов рублей ученым Иркутского госуниверситета (ИГУ) на реализацию проекта по расшифровке информации, которую на Землю из дальнего космоса несут сверхвысокие энергии, сообщает 3 февраля пресс-служба вуза.

Деньги будут направлены на создание передовой лаборатории, которая строится в НИИ прикладной физики ИГУ.

По информации в сообщении, ученые вуза уверены, что информация, поступающая из дальнего космоса, поможет понять историю возникновения Вселенной, ее развитие и современное состояние, сделать прогноз на будущее.

Как сообщили «Сибирскому информационному агентству» в пресс-службе ИГУ, это только первый транш, рассчитанный на 2020 год. Если проект будет успешно развиваться, его финансирование продлят.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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