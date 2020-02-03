Как россияне копят на первоначальный взнос по ипотеке – исследование Райфайзербанка

Работники Райффайзенбанка выяснили, как россияне копят на первоначальный взнос по ипотеке и рассчитывают свои финансовые возможности.

Анализ основан на данных опроса более двух тысяч человек из 17 крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург, которые собираются в ближайший год приобретать недвижимость. Это преимущественно женщины в возрасте 26-35 лет с уровнем дохода 30-60 тысяч рублей в месяц и хотя бы одним ребёнком.

Квартирный вопрос

62% россиян планируют покупать квартиру в новостройке, жильё на вторичном рынке рассматривают 25%, а 13% ещё не определилось с выбором. Мужчины значимо чаще, чем женщины предпочитают квартиру в новых домах.

Среди опрошенных не оказалось ни одного человека, который может купить недвижимость, заплатив всю сумму сразу. Ипотеку собираются брать 88% опрошенных. 12% предпочитают ипотеке потребительский кредит, потому что он кажется более понятным (32%) и безопасным (12%).

«Большинство считает такой вариант займа для покупки недвижимости более выгодным, что не соответствует текущей рыночной ситуации», — рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Материальный вопрос

В среднем россияне копят на ипотеку от 2 до 4 лет, откладывая каждый месяц 20% своего дохода. За 5 лет и более необходимую сумму набирают 29% опрошенных, за год — 17%. Меньше, чем за год, на первоначальный взнос умудряются накопить 6% россиян.

35% от тех, кто копит, откладывают на ипотеку каждый месяц разную сумму. При этом подобное поведение более характерно для женщин, чем мужчин. Мужчины же более склоны к риску: они в два раза чаще женщин инвестируют накопленные средства.

Большинство респондентов хранят накопления в банке, используя для этого вклады. Однако 32% россиян просто складывают наличные деньги дома. Инвестируют свои средства меньше 7% опрошенных. Среди иных методов накопления встречаются такие решения, как использование дебетовых карт с процентом на остаток или передача наличных на хранение бабушке.

Женщины чаще полагаются на наследство или помощь родителей, при этом мужчин предпочитают получить деньги под залог имеющейся недвижимости.

Для покрытия первоначального взноса 39% опрошенных собирается продать машину, 25% — дачу; 23% — уже имеющееся недвижимость: комнату в коммуналке, старую квартиру или дом. В дело также идут гараж, бытовая техника и золото.

Простое решение всех вопросов

При выборе банка для получения ипотеки россияне в основном ориентируются на его надёжность и предлагаемый размер процентных ставок. 54% опрошенных также отметили важность удобного сервиса в процессе обслуживания кредита.

«Райффайзенбанк предлагает комфортное обслуживание в течение всего срока кредита. Взаимодействовать с банком можно из любой точки мира через личный кабинет Райффайзен-Онлайн на сайте или в мобильном приложении. Там можно заказать и получить справки об уплаченных процентах за кредит, оформить согласие на перепланировку квартиры или подготовить другие документы. Через Райффайзен-Онлайн можно также оформить частичное досрочное погашение с уменьшением ежемесячного платежа или срока договора», — рассказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Райффайзенбанк предлагает выгодные ставки по ипотеке и всегда учитывает личную ситуацию клиента при формировании предложения. Минимальная ставка на приобретение недвижимости в новостройке составляет 8,39%, а на вторичном рынке — 8,49%, ставка рефинансирования начинается от 8,39%. Для семей с двумя и более детьми льготная ставка начинается от 4,99% на весь срок кредитования.