Первое в Прибайкалье котокафе «Котейка» сообщило о закрытии

Первое в Прибайкалье котокафе «Котейка», которое располагается в Иркутске, планируют закрыть в апреле 2020 года, сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

Администратор котокафе сообщил корреспонденту «СИА», что проект с самого начала задумывался, как благотворительный, а не коммерческий, и был рассчитан на 5 лет. Основная цель работы заведения – поиск новых хозяев котам и кошкам с тяжелыми судьбами.

По информации в группе, за 5 лет деятельности около 100 животных удалось пристроить. Сейчас в кафе проживают 17 котов и кошек, каждому зверю планируют найти дом до 1 апреля.

По информации администратора заведения, несколько из оставшихся котов уже забронированы, и в ближайшее время их заберут новые хозяева.

Справка: Котокафе «Котейка» – общественное пространство, работающее в формате антикафе, то есть посетители заведения платят за время пребывания, а не за услуги и угощения. На его территории постоянно пролживают кошки.