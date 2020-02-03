ВСЖД в 2020 году направит на предупреждение случаев травмирования граждан на 3,7 млн рублей больше

Восточно-Сибирская железная дорога в 2020 году направит на предупреждение случаев травмирования граждан на 3,7 миллиона рублей больше, чем в 2019-м, – 58,7 миллиона рублей, сообщается 3 февраля на сайте организации.

Большую часть средств выделят на капремонт платформ, пешеходных настилов и мостов.

«Принимаемые железной дорогой меры позволяют снижать количество случаев травмирования граждан», – отмечается в сообщении.

В 2019 году на подобные мероприятия было направлено около 55 миллионов рублей. На эти средства удалось отремонтировать 17 платформ, 48 пешеходных переходов, один мост, 96 систем автоматического оповещения о приближении поезда.