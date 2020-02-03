Россияне стали тратить на продукты питания более трети своего дохода

При общих расходах среднестатистической российской семьи в декабре в размере 79,6 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 27,4 тыс. руб. Согласно данным исследования Ромир, значение Food Index оказалось равно 34,4%, что стало самым высоким значением индекса за последние два года.

В декабре общие расходы среднестатистической российской семьи составили 79,6 тыс. руб., что на 12,4% выше, чем в ноябре 2019 года, и на 0,8% ниже, чем в декабре 2018 года. Доля затрат на продукты питания в декабре оказалась равна 27,4 тыс. руб., что на 19,4% выше, чем в предыдущем месяце, и на 5,8% ниже, чем в декабре 2018 года. Доля расходов на питание составила 34,4%, что на 6,2% выше, чем в ноябре, и на 6,6% выше, чем в декабре 2018 года.

Рост расходов по сравнению с ноябрем носит сезонный характер. Тем не менее, в декабре 2019 года наблюдается нетипично высокий для периода рост расходов на еду, из-за которого индекс достиг самого высокого значения за последние два года.

В целом, за 2019 год наблюдается низкий рост расходов (+1,2% по сравнению с 2018), что меньше инфляции, а значит реальные расходы россиян снизились. При этом расходы на еду растут достаточно высокими темпами (+5,0% против прошлого года), и доля расходов на еду также продолжает расти.

Для интерпретации показателей Индекса благосостояния предлагается воспользоваться международными стандартами уровня жизни, утвержденными ООН на основе коэффициента Энгеля. Так, страна, где доля затрат на продукты питания в общей структуре доходов составляет 60% и более, считается крайне бедной.

50%-60% - низкий, едва удовлетворены потребности;

40%-50% - ниже среднего, удовлетворены основные потребности;

30%-40% - средний, сравнительно обеспеченное население;

20%-30% - выше среднего, обеспеченное общество;

20% и меньше – высокий, богатое общество.

Исследование основано на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек.