Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива

Помимо этого, РФ находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

В 2019 году, впервые за три года, среднегодовая цена нефти снизилась. Нефть марки Brent подешевела по сравнению с 2018 годом на 9,2%, до 64,3 доллара за баррель. При этом в начале 2020 года стоимость нефти была выше, чем в начале 2019 года.

В связи с тем, что сырье за год подорожало, розничная цена моторного топлива в большинстве стран Европы на начало года также выросла. При этом очевидно, что доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения, отмечают авторы исследования.

В абсолютных ценах, без привязки к зарплате, наиболее низкие цены на бензин из всех стран рейтинга в Казахстане.

В пересчете на российскую валюта цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 27,7 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 45,8 рубля за литр.

По мнению составителей рейтинга, подорожание бензина в России в 2020 году не превысит темпов инфляции, то есть составит не более 3-4%, если не произойдет никаких форс-мажорных изменений на мировом нефтяном рынке.

"Демпферный механизм показал свою состоятельность в 2019 году, и нет повода сомневаться в его дееспособности в 2020 году. Таким образом, при сохранении существующих темпов роста заработной платы, доступность бензина в России может увеличиться", - говорится в исследовании.

Третье место по стоимости бензина среди европейских стран занимает Белоруссия, четвертое место - Украина. Далее в рейтинге идут в основном страны Восточной Европы, имеющие относительно низкие цены на топливо.

Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах - 117,7 рубля за литр. Как отмечают эксперты, в большинстве стран с дорогим бензином основной причиной сложившейся стоимости являются высокие налоги на топливо.

Ситуация с рейтингом стран по ценам на дизельное топлива схожа с бензином. Так, самое дешевое дизельное топливо также продается в Казахстане - 44,8 рубля за литр. Как и по цене на бензин, Россия находится на втором месте по дешевизне дизельного топлива (48 рублей за литр). Самое дорогое дизельное топливо продается в Швеции - 109 рублей за литр. Также более 100 рублей литр дизельного топлива стоит в Великобритании, Норвегии, Италии, Франции, Бельгии и Финляндии.