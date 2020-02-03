Около 200 жертв наводнения в Иркутской области получили жилье в январе

Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало в январе 2020 года около 200 переходов прав на основании жилищных сертификатов, которые выдали семьям, пострадавшим в результате произошедшего летом 2019 года наводнения, сообщает пресс-служба организации.

«Всего по состоянию на 31 января 2020 года ведомство зарегистрировало более 5 тысяч переходов прав на основании жилищных сертификатов. Также Управлением проведено около 1,4 тысячи учетно-регистрационных действий по объектам недвижимости, расположенным в зоне затопления», – отмечает ведомство.

По состоянию на 31 января 2020 года Федеральной кадастровой палатой Росреестра выдано более 102,8 тысячи выписок из ЕГРН, в том числе подтверждающих права отдельного лица на объекты недвижимости в любом субъекте РФ.