Минюст предлагает привязать дорожные штрафы к МРОТ

Предложения Минюста по изменениям в КоАП - 30 января опубликован проект нового Кодекса по административным правонарушениям - вызвали активное обсуждение в стране. Особенно горячие споры спровоцировал размер предлагаемых Минюстом штрафов. Сообщает «АВТОСТАТ».

Их сразу назвали «драконовскими» и очередной «кормушкой» для заинтересованных лиц, а авторов документа - людьми, оторванными от реальной жизни. Главный аргумент противников нововведений: штрафы необходимо сопоставлять с величиной прожиточного минимума и минимальной оплатой труда в стране.

Особенно горячей критике подверглись санкции, предлагаемые к применению нарушителям скоростного режима, о которых «АВТОСТАТ» уже писал ранее. Так, например, за незначительное превышение установленной скорости в новый КоАП заложено наказание - штраф до 3 тыс. рублей (шестикратный рост, на данный момент сумма штрафа за такое нарушение не превышает 500 рублей), а превышение на величину более 60 километров в час юристы предложили карать штрафом 5 тыс. рублей или лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами (от 4 до 6 месяцев).

За повторное нарушение, связанное с грубым несоблюдением скоростного режима в документ вписаны еще более жесткие санкции - штраф в 10 тысяч рублей или лишение права вождения автомобиля сроком на 1 год. Появившееся в Кодексе новое понятие "Опасное вождение" также предусматривает высокое наказание - штраф в размере 5 тысяч рублей.