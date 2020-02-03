Объем продаж подержанных автомобилей через официальных дилеров в 2019 году увеличился на 20%

Официальные дилеры в России по итогам 2019 года продали 689 тысячи автомобилей с пробегом. Это на 20% больше, чем в 2018 году. Такие данные приводят эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» на основании мониторинга работы дилерских сетей 60 марок, официально представленных в РФ.

При этом доля официальных дилеров на рынке автомобилей с пробегом за год выросла с 10,5% до 12,7%. Таким образом, каждый восьмой автомобиль с пробегом в нашей стране продается через дилерские сети.

При этом, как отмечают эксперты агентства, возрастная структура рынка в целом и дилерского сегмента разная: если в общих перерегистрациях сегмент до 7 лет занимает немногим более четверти от общего объема, то в продажах дилеров на долю таких машин приходится более половины, и в то же время им принадлежит около 27% всех регистраций автомобилей с пробегом данного возраста.

Также стоит отметить, что продажи автомобилей с пробегом в дилерских сетях растут на фоне падения продаж новых машин (-2,5%). В результате этого соотношение автомобилей с пробегом к новым в розничном канале официальных дилеров достигло 1:2.