Фондовые биржи Китая открылись обвалом

После десятидневных каникул, в связи с комплексом причин, торги на фондовых биржах материкового Китая открылись обвалом более чем на восемь процентов.

Основной индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite к 09.37 (4.37 мск) упал на 8,07% ‒ до 2736,28 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Component рухнул на 8,54% ‒ 9769,91 пункта, сообщало радио Sputnik. При этом основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,44% ‒ до 26428,05 пункта. В последний раз торги на биржах материкового Китая проводились 23 января – перед китайским Новым годом.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного Университета Григорий Ярыгин связывает это с несколькими факторами.

"Мне кажется, что проявился комплекс причин, связанный с паническими настроениями и с объективной реакцией экономики на такого "черного лебедя". Фондовые рынки демонстрируют объективную тенденцию к "покраснению. Когда стали дорожать защитные активы, то есть золото, – это был признак того, что экономика отвечает защитными механизмами, и дальше начнется падение фондового рынка. Это проявилось и в Японии, и в Китае – в целом регионе", ‒ сказал Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik.