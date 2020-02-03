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55,8 млн рублей в 2020 году направят на обучение жителей Иркутской области старше 50 лет

3 февраля 2020

Министерство труда и занятости Иркутской области реализует региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография», в рамках которого планируется обучать жителей региона старше 50 лет. На эти цели в 2020 году выделено 55,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регправительства.

На проект из средств федерального бюджета направлено 53,6 миллиона рублей,  из областного – 2,2 миллиона.

«Профессиональное обучение может проводиться как по инициативе граждан предпенсионного возраста, обратившихся в центры занятости населения области, так и по направлению работодателей, которые хотят повысить квалификацию своих работников через их обучение в центрах занятости населения», – отмечается в сообщении.

По информации правительства, по вопросам обучения необходимо обращаться в центры занятости населения региона по месту жительства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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