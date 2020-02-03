Рейтинг одобрения деятельности президента РФ вырос до 67%

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям. Согласно исследованию, Владимиру Путину доверяет большая часть россиян - 73,9%.

Показатель одобрения деятельности Президента по среднему значению за неделю с 20 по 26 января 2020 года вырос до 67,9%.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 73,9% респондентов (не доверяют 22,6%), Владимиру Жириновскому – 37,2%, Геннадию Зюганову – 35,5%, Сергею Миронову – 29,8% опрошенных.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю с 20 по 26 января составил 34,2%, КПРФ – 15,5%, ЛДПР – 11,8%, «Справедливой России» – 6,3%.