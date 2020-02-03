Британия без ЕС: «полуразвод» для России уже в цене - ИАЦ «Альпари»

В конце февраля произойдет историческое событие. Великобритания, наконец, покинет ЕС. Многострадальный процесс, начавшийся с референдума 2016 года, подходит к концу. В ходе этого процесса Великобритания несколько раз заявляла о выходе, заявляла о том, что может передумать, согласовывала условия выхода, потом пыталась их менять. За это время сменилось несколько премьеров и Кабинетов, а Брекзит стал темой для карикатур. Британия представлена в них в виде кошки, которая скребется в закрытую дверь. Но стоит дверь открыть, она продолжает сидеть перед выходом, не думая выходить.

Сейчас найден компромиссный вариант, который утвержден и Великобританией и ЕС. С февраля Британия уже не член организации, но по сути все остается по-прежнему. До конца года устанавливается переходный период, в это время будут действовать старые правила, как будто Британия все еще остается в ЕС. А до конца года надо будет достигнуть соглашения, как они будут жить врозь, начиная со следующего года.

Можно представить себе семейную пару, которая вроде бы развелась, но продолжает вместе вести хозяйство, воспитывать детей и спать в одной спальне. Пытаясь договориться, на каких же условиях в будущем они разбегутся уже по-настоящему.

Исходя из этого, сейчас не стоит ждать каких-то сильных изменений ни с валютами, ни с фондовыми рынками ЕС и Британии. Факт нынешнего «полуразвода» уже в цене, а дальнейшая динамика рынков будет зависеть от того, как стороны будут двигаться к новому всеобъемлющему торговому соглашению. Начиная со второй половины 2016 года, после референдума, пара EUR/GBP колебалась в диапазоне 0,83-0,93. Выход Брекзита на финишную прямую во второй половине прошлого года привел к очередному снижению евро к фунту от верхней границы этого коридора к нижней, то есть пошел на пользу британской валюте.

Валютная пара GBP/USD снизилась в 2016 году после летнего референдума к осени с 1,50 до 1,20 (-20%). В 2017 году фунт восстанавливался и в первой половине 2018 достиг в паре с долларом 1,4375. Дальнейшие трудности с процедурой выхода вновь отправили фунт к 1,20 во второй половине 2019 года. Но наметившийся с тех пор прогресс позволил паре отрасти к концу прошлого года до 1,35. В начале февраля фунт к доллару торгуется чуть ниже, вблизи 1,31. Если дальнейшие переговоры Великобритании с ЕС по торговому соглашению пойдут без сюрпризов, к их концу фунт может укрепиться к доллару до 1,40.

К российскому рублю фунт после референдума снизился с 97 руб. до 69 руб. к весне 2017 года. Позже фунт начал восстанавливаться, и последние пару лет провел в диапазоне 77-92 руб. На курс влияли не только события в Великобритании, но и колебания самого рубля к иностранным валютам. В начале февраля фунт торгуется вблизи 83,5 руб. В обозримом будущем, без сильных изменений со стороны самого рубля, фунт будет торговаться в коридоре 80-85 руб.

Отсутствие явных краткосрочных последствий для экономик ЕС и Британии означает, что и на российской экономике происходящее сейчас не скажется, даже с учетом того, что Европа – важный торговый партнер, в том числе, и в энергетической сфере.

Последствия будут, скорее всего, политические и технические. Так, уже введенные европейские санкции трансформируются в отдельные британские санкции, но на практике это ни на что не повлияет. Вероятно, понадобятся какие-то отдельные соглашения с Великобританией, по темам, которые ранее закрывались корпусом договоров с ЕС. В целом, происходящее нейтрально для российской экономики и финансовых рынков, и вряд ли скажется на рубле, российских акциях, цене энергоносителей и торговле с Европой.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»