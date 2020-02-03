Что надо знать о коронавирусе

Роспотребнадзор опубликовал памятку "Что нужно знать о новом коронавирусе".

1. Какие органы поражает коронавирус

Коронавирусная инфекция - заболевание, которое вызывает поражение органов дыхательной системы и кишечника. Источником инфекции являются животные.

2. Что стало источником нового вируса

По данным Всемирной организации здравоохранения, источником нового коронавируса могло стать мясо белух, летучих мышей, змей, кроликов или кур, продававшееся на рынке города Уханя.

3. Какие симптомы характерны при заражении вирусом

Новому вирусу присвоена аббревиатура 2019-nCoV. Среди симптомов выделяются: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание, как при большинстве видов простуд.

4. Какие возрастные группы более подвержены вирусу

Все возрастные группы лиц восприимчивы к новому виду коронавируса, даже непродолжительный контакт с возбудителем инфекции приводит к заражению. Преобладающая форма инфекции - респираторная. Также заражение может произойти при пользовании общими бытовыми предметами.

5. Какой инкубационный период

Инкубационный период заболевания зависит от формы и длится от 3 до 14 дней. Если заболевание не осложнено, то оно длится около 5-7 дней и заканчивается полным выздоровлением. В более тяжелых случаях патологический процесс начинается остро. У заболевшего наблюдаются боли в области головы и в мышцах, резкое повышение температуры до 38 градусов и затем возвращение к нормальной температуре.

Кроме того, среди симптомов: озноб, одышка, дыхательная недостаточность, сильный кашль, заложенность носа, расстройство пищевариения, повышение артериального давления, учащение сердечных сокращений. Патологические процессы в легких, возникающие под воздействием коронавируса, вызывают кислородное голодание, нарушение дыхательного ритма.

6. Как планировать туристические поездки

Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.