Ипотека-2019: объемы выдачи упали, несмотря на снижение ставок до минимумов

Впервые за четыре года рынок ипотеки в России упал на 5%. Это произошло несмотря на то, что ставки по ипотеке достигли исторического минимума, отмечают аналитики ЦИАН. При этом потенциал у рынка есть – объем выданных ипотечных кредитов достиг 7% от ВВП России, в то время как развитых странах он составляет 20-25%.

Выдача ипотеки снижается

В 2019 году в России было выдано 1,27 млн ипотечных кредитов – на 14% меньше, чем в 2018 году. Их объем в денежном выражении составил 2,85 трлн рублей, что на 5% ниже прошлогодних значений. Повторить прошлогодний рекорд не удалось – в 2018 году впервые объем выданных кредитов превысил 3 трлн рублей. Средняя сумма предоставляемого кредита достигла 2,24 млн рублей. За последние пять лет размер займа увеличивался в среднем на 100 тысяч рублей в год.

Ставки упали до исторического минимума

В декабре 2019 года средневзвешенная ставка по выданным жилищным кредитам достигла своего исторического минимума: 9% годовых. В конце 2018 года ипотека предоставлялась в среднем под 9,66% годовых. В декабре 2014 года в результате резкого роста ключевой ставки жилищные кредиты предоставлялись по 13,16%.

Доступность ипотечного кредитования по-прежнему оказывает непосредственное влияние на количество выдаваемых кредитов. В 2019 году в мае количество ипотек относительно прошлого месяца снизилось на рекордные 21%. Именно на тот период ставки по кредиту достигли 10,5% годовых, что ограничило спрос. Максимальное количество ипотек было выдано в декабре (145,2 тыс. сделок), когда ставка по ипотеке впервые опустилась до 9%.

Только в 5 регионах отмечен прирост ипотечных сделок

В 2019 году на десятку лидирующих по количеству выданных ипотек регионов пришлось 40% кредитов. Относительно 2018 года их список не изменился: Москва (80,8 тыс. ипотек), Московская область (71,4 тыс.), Санкт-Петербург (64 тыс.), Тюменская область (52,6 тыс.), Башкортостан (46,2 тыс.), Татарстан (44,1 тыс.), Свердловская область (43,6 тыс.), Краснодарский край (39,2 тыс.), Челябинская область (37,1 тыс.), Новосибирская область (32,4 тыс.).

Речь идет преимущественно об экономически благополучных локациях с относительно высоким уровнем доходов населения. Во всех лидирующих по выдаче ипотеки регионах зафиксировано снижение показателей относительно 2018 года (сильнее всего в Татарстане и Тюменской области).

Эксперты Циан отмечают, что только в пяти регионах по итогам 2019 года был отмечен прирост ипотечных сделок относительно 2018 года.

Потенциал для роста есть

«Рынок ипотечного кредитования инертен, – комментирует Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – В полной мере эффект от снижения ставок по жилищным кредитам мы увидим в I полугодии 2020 года. На рынке присутствует отложенный спрос: согласно оценке ДОМ.РФ, в среднесрочной перспективе 16,5 млн семей планируют приобрести жилье, и 80% из них готовы взять ипотеку. Кроме того, задолженность по жилищным кредитам составляет всего 7% от ВВП РФ. Для сравнения – в развитых европейских странах показатель равен 20-50%. Рынок жилищного кредитования в России имеет большой потенциал, в том числе и по причине роста цен на жилье, опережающего увеличение доходов населения. Ипотека для многих становится единственным вариантом улучшения жилищных условий. Поэтому по итогам 2020 года, полагаю, объемы выдачи ипотечных кредитов снова превысят отметку в три триллиона рублей, как это было в 2018 году».