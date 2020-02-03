"ИрАэро" несёт ощутимые потери от ситуации с коронавирусом

Авиакомпания "ИрАэро" несёт ощутимые потери от ситуации с коронавирусом, но оценивать общие масштабы пока рано, так как неизвестно, как долго продлится запрет на полёты, сообщили SIA.RU в компании.

В расписании "ИрАэро" было шесть регулярных рейсов в Китай в неделю - из Иркутска и Красноярска в Харбин и Маньчжурию:

Иркутск - Красноярск - Маньчжурия по средам и воскресеньям,

Иркутск - Харбин по понедельникам и пятницам,

Красноярск - Харбин по четвергам.

Как сообщает пресс-служба компании, после ввода моратория на полёты в Китай компания уже отменила три регулярных рейса. Они были практически полностью загружены в направлении из Китая в Россию.

Сегодня, 3 февраля 2020 года, в 18:20, с разрешения Росавиации компания выполнит первый чартерный рейс по маршруту Иркутск-Харбин, в Китай летят 49 человек, обратно - три человека (семья граждан РФ). На борту будут усилены меры профилактики, экипаж и пассажиров снабдят защитными масками, бортпроводников проинструктировали по правилам действия в случае выявления пассажиров с симптомами заболевания.