Банк «Восточный» запускает зимнюю рекламную кампанию «Одобряем ваши желания»

В феврале 2020 года стартует новый флайт рекламной кампании банка «Восточный» в рамках креативной концепции «Одобряем ваши желания». Традиционно реклама будет представлена роликами на телевидении, радио и в интернете, билбордами, баннерами в интернете, а также макетами в прессе. Рекламная кампания пройдет во всех городах присутствия банка «Восточный».

Рекламная кампания направлена на привлечение внимания клиентов к флагманскому продукту банка «Восточный» – кредиту наличными. Он предоставляется на сумму до 1,5 млн рублей по очень привлекательной ставке – 9% годовых.

Зимняя кампания банка предлагает иное креативное решение. В этот раз банк решил не делать ставку на звезд, а задействовать обычных актеров, с которыми могут ассоциировать себя большинство потенциальных клиентов банка. Сюжет строится вокруг традиционной супружеской беседы. За столиком ресторана жена по-семейному обсуждает с мужем ремонт в комнате сына, покупку мебели, предлагает поклеить веселые обои. После ее вопроса: «Одобряешь?», камера поворачивается на собеседника, которым оказывается вместо мужа консультант банка. Он отвечает: «Одобряю!». Тут в кадр вбегает ребенок, и появляется настоящий муж, который подходит к столику и, радостно хлопая менеджера банка по плечу, говорит: «Спасибо, что одобрил!».

«Нам понравилась идея внести долю юмора в такое серьезное дело как одобрение заявки на кредит и представить обычную консультацию как романтическое свидание. В ролике чувствуется стиль лирических семейных комедий, комедий положения, который должен понравиться зрителям и привлечь внимание к продукту и бренду. Мы хотели показать, что банк «Восточный» быстро одобряет кредит своим клиентам, а значит и исполняет их заветные желания», – отметил Александр Рукавишников, вице-президент - директор по маркетингу банка «Восточный».

Креативную концепцию рекламной кампании банка «Восточный» представило агентство SHMA, производство ролика обеспечила студия Optimum Pro.