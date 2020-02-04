Ключи от 19 автобусов вручили школам Иркутска

Власти Иркутской области вручили школам ключи от 19 автобусов, сообщает пресс-служба регправительства.

«Автобусы поступили в регион по федеральной программе. Более 400 детей, проживающих в отдаленных малонаселенных пунктах, получат возможность в комфортных условиях приезжать в школу, а также принимать участие в мероприятиях своего района и области», – отмечается в сообщении.

По информации правительства, проекты по обеспечению автотранспортом общеобразовательных учреждений реализуются на территории региона более 10 лет. За это время в школы был направлен 461 автобус на общую сумму более 500 миллионов рублей.