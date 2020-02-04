Обустройство Лисихинского парка и Мемориального комплекса обсудят в Иркутске 4 февраля

В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Октябрьского округа Иркутска 4 февраля в 18:00 в ДКЦ «Дружба» пройдет обсуждение обустройства городских территорий, сообщает пресс-служба мэрии.

На встрече планируется обсудить благоустройство зоны променада на Бульваре Постышева, фрагмента улицы 6-я Советская, развязки плотины ГЭС, территории от дома №14 до дома №15 на улице Волжской, а также Лисихинского парка и Мусульманского мемориального комплекса.

«Наша задача – обсудить проекты, обозначить основные мероприятия, которые необходимо выполнить на определенной площадке, учесть потребности и пожелания жителей микрорайонов по благоустройству общественных пространств», – приводятся в сообщении слова главы Октябрьского округа Владимира Преловского.