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Братский завод ферросплавов за 2019 год увеличил продажи ферросилиция на 57% – до 30 тыс. тонн

4 февраля 2020

Братский завод ферросплавов (БЗФ), расположенный на территории Иркутской области, за 2019 год увеличил продажи ферросилиция марки ФС75 на 57% относительно 2018 года. Объем реализации составил более 30 тысяч тонн, сообщает пресс-служба организации.

«Рост производства обусловлен большим объемом заказов на рынке. Спрос на ферросплавы нашего производства стабильно растет, и мы поддерживаем этот интерес высоким качеством продукции. Мы добились и снижения себестоимости путем сокращения затрат на обновление оборудования за счет усиления внутренней кооперации: на предприятиях Группы «Мечел» – «Ижстали» и Челябинском меткомбинате – для БЗФ изготовили высокостойкие плиты для дробилки сырья и ферросилиция, а также чугунные изложницы для разливки металла», – приводятся в сообщении слова управляющего директора БЗФ Сергея Соколова.

По информации в сообщении, завод регулярно проводит испытания сырья для выплавки ферросилиция для улучшения качества продукции. Всего в 2019 году провели 12 испытаний, по итогам которых ряд материалов уже используется в производстве.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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