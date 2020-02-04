Благотворительный проект «Вторник» из Иркутска выиграл 1 млн рублей в конкурсе блогера Юрия Дудя

Благотворительный проект «Вторник» из Иркутска стал одним из трех победителей конкурса, который проводил блогер Юрий Дудь. Каждый победитель получил по 1 миллиону рублей, сообщается в группе организации в соцсети Instagram.

На полученные деньги иркутяне планируют приобрести 10 контейнеров для сбора одежды и часть суммы отложить на «Вторникмобиль».

Победителем конкурса стал также проект Ивана Бакаидова из Санкт-Петербурга, направленный на создание приложений для помощи людям с ДЦП. Еще один миллион достался Стасу Жарикову из Липецка, создающего в городе серф-базу с доступной инфраструктурой.

Справка: «Вторник» – это благотворительный магазин подержанных вещей, созданный иркутянкой Светланой Первенецкой. Она установила в городе «Вторникбоксы», с помощью которых собирает одежду. 90% вещей передаются в иркутские благотворительные организации, помогающие нуждающимся и социально незащищенным группам населения. Часть вырученных средств идет на поддержку благотворительных проектов. Остальная выручка позволяет платить зарплаты сотрудникам, покупать бензин (контейнеры нужно объезжать раз в 2-3 дня), оплачивать аренду офиса и налоги.